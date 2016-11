Das Erste 13:30 bis 15:00 Familienfilm Das Traumhotel - Seychellen D, A 2006 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausnahmsweise braucht Tante Dorothea (Ruth Maria Kubitschek), Besitzerin einer internationalen Hotelkette, die Dienste ihres Neffen nicht, sodass Markus Winter (Christian Kohlund) in das familieneigene Luxushotel auf die Seychellen reist. Doch aus seinem festen Vorsatz, endlich einmal richtig Urlaub zu machen, wird wieder nichts, denn Tochter Leonie (Miriam Morgenstern), die hier ein Praktikum absolviert, braucht dringend die Hilfe ihres krisenerprobten Vaters: Hotelgast Wayne Carstens (Hardy Krüger jr.), ein namhafter Modedesigner mit eigenem Label, hat sich in Leonies beste Freundin Flo (Radost Bokel) verliebt, die im Hotel als Zimmermädchen arbeitet. Leonie weiß um das Talent ihrer Freundin als Modezeichnerin und lässt Wayne heimlich einige von Flos Entwürfen zukommen. Wayne findet die Zeichnungen großartig, doch als er erfährt, dass sie von Flo stammen, glaubt er, sie wolle ihn ausnutzen, und zieht sich enttäuscht zurück. Ein Fall für Markus, der sich mit seinem Fingerspitzengefühl aber auch um Nora (Anja Kruse) und Horst Körner (Miroslav Nemec) kümmern muss, die auf den Seychellen ihre Ehekrise überwinden wollen. Als plötzlich Oliver Possard (Daniel Morgenroth) auftaucht, mit dem Nora eine heimliche Affäre hatte, ist sie nahe daran, die Nerven zu verlieren. Markus, der sich eigentlich mal erholen möchte, kümmert sich auf seine unnachahmliche Weise um die drei, wird aber in erster Linie durch die attraktive Bankerin Helena Kaufmann (Claudine Wilde) abgelenkt. Die wohlhabende Geschäftsfrau hat offenbar einen Teil des Grundstückes geerbt, auf dem das Luxushotel steht. Als Markus der Sache nachgeht, stellt sich heraus, dass Helenas Erbe in Wirklichkeit ein anderes Stück Land betrifft, auf dem ihr unbekannter Vater Robert (Horst Janson) ein Kinderheim gegründet hat. Helena ist tief getroffen: Wieso hat ihr Vater, der sich um seine eigene Tochter nie kümmerte, ausgerechnet ein Kinderheim bauen lassen? Durch Markus ermutigt, begibt sie sich gemeinsam mit ihm auf Spurensuche. Diese führt zu einer einsamen Insel mit einem rätselhaften Grab. Als Markus zu guter Letzt doch noch seinen Strandurlaub beginnen will, erhält er einen hektischen Anruf von Tante Dorothea: Markus muss schleunigst nach Indien reisen. Mit "Das Traumhotel - Seychellen" setzt Das Erste seine schauplatzträchtige Reihe über Menschen in Hotels an den schönsten Orten der Welt fort. Die prominente Besetzung bilden Christian Kohlund und Ruth Maria Kubitschek. In weiteren Rollen spielen diesmal Hardy Krüger jr., Radost Bokel, Anja Kruse, Miroslav Nemec, Daniel Morgenroth, Claudine Wilde und Horst Janson. Nach einem Buch von Hilly und Krystian Martinek drehte Unterhaltungsspezialist Otto W. Retzer vor dem optisch reizvoll in Szene gesetzten Hintergrund der Seychelleninseln Saint Anne, La Digue und Mahé. Unmittelbar entführt Das Erste in "Das Traumhotel - Indien". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Claudine Wilde (Helena Kaufmann) Anja Kruse (Nora Körner) Miroslav Nemec (Horst Körner) Hardy Krüger Jr. (Wayne Carstens) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly, Krystian Martinek Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6