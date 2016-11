Das Erste 09:00 bis 09:30 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 154 Die Superhelden D 2015 2016-11-19 08:35 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ein Kiosk wird überfallen und zwei kostümierte Superhelden geraten unter Verdacht. Immer noch sauer auf Ramin und Till versucht Stella, die beiden auf eigene Faust zu entlasten, merkt aber schnell, dass sie allein nicht weiterkommt. Inspiriert durch die Superhelden und ihren Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, lernt Stella zu vergeben. Bald ziehen die "Pfefferkörner" wieder am selben Strang - und finden heraus, dass der Kioskbesitzer selbst ziemlich krumme Geschäfte macht. Die Beweislage ist dünn, und erst als die "Pfefferkörner" selbst zu Superhelden in Kostümen werden, können sie den Fall lückenlos aufklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Piet Jann (Ramin Dschami) Sina Michel (Pinja Friese) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Neil Malik Abdullah (Navid Dschami) Neda Rahmanian (Dr. Leyla Dschami) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Katja Kittendorf Kamera: Uwe Neumeister