TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Alex ist verliebt USA 2015 Merken Es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien, und die Johnston-Kinder können es kaum erwarten, die freien Sommertage zu genießen. Nur Alex hat keine Lust auf schulfrei. Der Neunjährige ist in seine Lehrerin verliebt und weiß, dass er sie vermissen wird. Die anderen Kids gehen den Eltern schnell auf die Nerven, und Papa Trent muss sich etwas überlegen, um sie bei Laune zu halten: Seine Wasserspiele im Garten sind zwar recht lustig, halten aber nicht lange vor. Deshalb fährt die ganze Familie auf Kurzurlaub nach Jekyll Island, doch Jonah ist dermaßen schlecht gelaunt, dass der 15-Jährige allen die Stimmung verdirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons

