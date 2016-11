TLC 20:15 bis 20:45 Dokusoap Couponing Extrem Julie / Faatima USA 2012 Merken Schnäppchenjägerin Julie aus Colorado soll mit ihren Gutscheinaktionen eine Wohngruppe jugendlicher Ex-Junkies unterstützen. Für zwei Wochen stehen ihr 150 Dollar zur Verfügung. Eigentlich ist das ihr Traumjob. Doch Julies Geduld und Geschicklichkeit werden auf eine harte Probe gestellt, als sie mit zwei Jungs loszieht. In Detroit kämpft Faatima mit starkem Übergewicht. Die leidenschaftliche Gutscheinsammlerin muss sich unbedingt besser ernähren, wenn sie wieder gesund werden will. Um auch wirklich keine Fehler zu machen, nimmt sie Ernährungsberater Quincy mit auf ihre Shoppingtour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 186 Min. Der Chaos-Dad

Komödie

Sat.1 22:30 bis 00:45

Seit 96 Min. Maischberger

Talkshow

3sat 23:25 bis 00:40

Seit 41 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 23:40 bis 00:40

Seit 26 Min.