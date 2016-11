TLC 17:25 bis 18:25 Dokusoap Die Putzneurotiker GB 2013 Merken Jade aus St Austell ist ein echter Putz-Freak und macht ihr Haus mindestens sechs Stunden pro Tag sauber. Sie hasst jede Art von Unordnung, verabscheut Tierhaare und stülpt sich Tüten über die Hände, um mit Schmutz gar nicht erst in Berührung zu kommen. Doch heute verlässt sie ihr klinisch reines Heim, um Deborah aus Dunstable, die auch "Ziegen-Lady" genannt wird, beim Aufräumen zu helfen. Deborahs sechs Ziegen leben mit ihr zusammen im Haus, so dass es in Küche, Wohn- und Schlafzimmer wie in einem Stall aussieht und auch dementsprechend riecht. Wird Jade ihren Ekel überwinden können oder sofort die Flucht ergreifen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners