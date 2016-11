TLC 14:45 bis 15:10 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Chase wird 18! USA 2014 Merken Chase ist 18 geworden und fühlt sich großartig. Als Erwachsener muss er abends nicht mehr zu einer bestimmten Uhrzeit zuhause sein und kann kommen und gehen, wann er will. Diese Tatsache muss er nur noch seinem Vater klarmachen, dann beginnt das schöne Leben. Leider ist Papa Todd anderer Meinung: Punkt zwölf ist für Chase nach wie vor Zapfenstreich. Und wenn sich der selbstgefällige Sohnemann nicht an die Regeln hält, muss er eben ausziehen. Da sich Chase nicht unter Druck setzen lässt, zieht er bei Oma Faye ein und freut sich auf die Rundumversorgung bei maximaler Freiheit. Doch Faye hat für ihren Enkel eine riesige To-Do-Liste parat und setzt ihn auch als Altenpfleger ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar