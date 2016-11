TLC 05:30 bis 06:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Buddy heiratet nochmal USA 2011 Merken Schiff ahoi! Buddy und Lisa wollen ihr Eheversprechen im Rahmen einer Disney-Kreuzfahrt auf hoher See erneuern. Doch bevor die feierliche Zeremonie beginnt, hat der "Cake Boss" eine riesige Challenge vor sich: Er muss die schönste aller Hochzeitstorten erschaffen - ein Meisterwerk, das seine Lisa niemals vergessen wird. Doch als der große Tag endlich da ist, ziehen dicke Gewitterwolken am Himmel auf. Wird die Party am Ende ins Wasser fallen, und wird der nervöse Buddy mit seiner Torte ins Schwarze treffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss

