RTS Un 23:30 bis 00:15 Krimiserie Law & Order: New York Besessen USA 2014 Merken William Lewis s'évade de prison et laisse de nombreux cadavres sur sa route... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Don Cragen) Danny Pino (Detective Nick Amaro) Kelli Giddish (Detective Amanda Rollins) Raúl Esparza (Rafael Barba) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Steve Shill Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin Kamera: Michael Green, Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

