RTS Un 21:05 bis 21:55 Sonstiges Castle Le ver est dans le fruit USA 2016 Untertitel Merken Une jeune recrue de l'académie NYPD est abattue par une arme appartenant à un autre élève. Beckett décide de tester les nouvelles recrues avec de faux exercices de formation, y compris des interrogatoires pour tenter de débusquer le ou la tueuse. Esposito et Ryan découvrent un trafic de stéroïdes au sein de l'académie. De son côté, Castle révèle à Beckett ce qu'il a appris à Los Angeles, ainsi que ce qu'il savait, un an auparavant, à propos de LokSat, et qu'il a préféré taire pour la protéger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rogers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Chad Gomez Creasey

