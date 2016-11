In Montreal treibt ein skrupelloser Serienmörder ein undurchschaubares Spiel. Die Polizei ist ratlos und ordert FBI-Unterstützung an. Zunächst hat es die attraktive Profilerin schwer unter ihren Kollegen, doch ihre Methoden führen bald zu einer interessanten Spur. Mrs. Asher vermutet, ihr Sohn Martin stecke hinter den Gräueltaten, bei denen der Täter seine Opfer tötet und anschließend ihre Identität annimmt. Ohne es zu merken, gerät auch die Agentin in seine mörderischen Fänge. In Google-Kalender eintragen