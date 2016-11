sixx 17:55 bis 18:20 Dokusoap Tattoo Nightmares Drachentöter USA 2012 16:9 HDTV Merken Gus ist in einer wichtigen Mission unterwegs: Seine Kundin hat einen hässlichen Drachen über ihrem Allerwertesten tätowiert. Das stört nicht nur sie, sondern auch ihren Partner, dem angesichts des Tattoos die Lust auf Sex vergeht. Tommy schlägt sich unterdessen mit der Bauchnabelverzierung eines Mannes herum. Kann er die Jugendsünde in ein cooles Statement verwandeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Nightmares