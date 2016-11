sixx 14:25 bis 15:20 Dokusoap Der Super-Doc - Einsatz für 4 Pfoten Jasper, Mojo and Lolli GB 2014 16:9 HDTV Merken Ein Staffordshire Bullterrier-Welpe namens Jasper hat Probleme mit seinen Beinen. Sie wachsen in die falsche Richtung. Der Super-Doc muss schnell etwas unternehmen, um dem Hund eine Zukunft auf vier gesunden Beinen zu ermöglichen. Auch Labrador Mojo muss unters Messer, sonst könnte er gelähmt bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Noel Fitzpatrick Originaltitel: The Supervet Altersempfehlung: ab 12