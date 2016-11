Tele 5 22:15 bis 00:05 Horrorfilm Poltergeist II: Die andere Seite USA 1986 2016-11-15 02:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familie Freeling hat nach den Schrecken des ersten Teils das Haus auf dem Friedhof aufgegeben und Aufnahme bei der Großmutter gefunden. Nach kurzer Zeit melden sich die Geister erneut, nun per Spielzeugtelefon im Kinderzimmer. Als sich ein Reverend als böse und Medium Langina sowie der gute Indianer Taylor als nutzlos erweisen, muss die Familie zurück zum Gruselhaus und sich den Geistern erneut stellen und sie besiegen. Die Freelings schaffen es, indem sie Zusammengehörigkeit, Solidarität und Liebe beweisen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Craig T. Nelson (Steve Freeling) JoBeth Williams (Diane Freeling) Heather O'Rourke (Carol Anne Freeling) Oliver Robins (Robbie Freeling) Will Sampson (Taylor) Zelda Rubinstein (Tangina Barrons) Julian Beck (Reverend Kane) Originaltitel: Poltergeist II - The Other Side Regie: Brian Gibson Drehbuch: Mark Victor, Michael Grais Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

