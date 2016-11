Tele 5 16:40 bis 18:30 Abenteuerfilm Die Legende von Sleepy Hollow CDN, USA 1999 2016-11-13 03:35 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Ichabod Crane taucht eines Tages in der kleinen Ortschaft Sleepy Hollow auf, in deren Umgebung ein kopfloser Reiter sein Unwesen treiben soll. Crane sieht in der schönen und reichen Katrina van Tassel eine Möglichkeit, ohne große Umstände zu Geld zu kommen. Doch nach der Hochzeit verschwindet Ichabod eines Tages ohne eine Spur zu hinterlassen. Ist er ein Opfer des kopflosen Reiters geworden? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brent Carver (Ichabod Crane) Rachelle LeFevre (Katrina Van Tassle) Paul Lemelin (Brom Bones) Vlasta Vrana (Mr. Van Tassle) Kathleen Fee (Mrs. Van Tassle) Michel Perron (Mr. Van Ripper) Dawn Ford (Mrs. Van Rinner) Originaltitel: The Legend of Sleepy Hollow Regie: Pierre Gang Drehbuch: Joe Wiesenfeld Kamera: Serge Ladouceur Musik: Denis Larochelle Altersempfehlung: ab 6