Super RTL 23:15 bis 00:15 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Drei Schüsse in den Kopf CDN 2011 Stereo HDTV Neue Folge Live TV Merken Die Taxifahrer der texanischen Stadt Austin müssen um ihr Leben fürchten, denn ein skrupelloser Mörder hat es auf sie abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved