Super RTL 14:55 bis 16:15 Trickfilm Asterix bei den Briten F 1986 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Britannien soll, wenn es nach Julius Cäsar geht, schon bald zum Römischen Reich gehören. Deshalb lässt er seine Legionen an der Küste landen und bereits nach kurzer Zeit können seine Truppen die Briten besiegen. Denn ihre Tradition sieht vor, stets um fünf Uhr nachmittags das Kämpfen zu unterbrechen, um die obligatorische Tasse Tee zu trinken. Lediglich ein kleines Dorf kann erfolgreich Widerstand leisten, doch langsam werden die Vorräte knapp. Deshalb begibt sich Teefax nach Gallien, um dort seinen Vetter Asterix um Hilfe zu bitten. Teefax hat von dem sagenumwobenen Zaubertrank gehört und hofft, mit Hilfe von Asterix gegen die Römer bestehen zu können. Als Asterix von der Not seines Vetters hört, macht er sich gemeinsam mit Obelix, Idefix und einem Fass Zaubertrank auf, um den tapferen Briten zu helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Manfred Lichtenfeld (Asterix) Wolfgang Hess (Obelix) Chris Howland (Teefax) Leo Bardischewski (Miraculix) Christian Marschall (Cäsar) Hartmut Neugebauer (Motus) Originaltitel: Astérix chez les Bretons Regie: Pino van Lamsweerde Drehbuch: René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Tchernia Kamera: Philippe Lainé Musik: Vladimir Cosma