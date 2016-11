Super RTL 08:55 bis 09:25 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Der Klügere gibt nach USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Rotzbakkes Vater Kotzbakke ist genauso störrisch wie Hicks Vater Haudrauf. Als Kotzbakke dann von einem mysteriösen Drachen angegriffen wird, eilen ihm Oberhaupt Haudrauf, Hicks und Rotzbakke zu Hilfe. Hinderlich ist nur, dass die beiden dickköpfigen Väter ganz andere Ansichten davon haben, wie der unbekannte Drache zu bekämpfen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6