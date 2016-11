Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen rettet die Biber D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Bei einem Ausflug treffen Benjamin und Otto auf ein völlig verstörtes Biberkind. Das Kleine erzählt, dass Baron von Zwiebelschreck beim Bau seines neuen Bootshauses die Biberfamilie getrennt hat. Und da das Bootshaus vor den Zähnen der Biber nicht sicher ist, hat er die Eltern gefangen genommen. Benjamin kann sie befreien und bringt die Biberfamilie im Zoo unter. Dort stellt die nagelustige Bande allerdings ein heilloses Durcheinander an, was fast zu einer Überschwemmung führt. Benjamin weiß, dass die Biber unbedingt in ihr altes Zuhause gebracht werden müssen und so macht er Baron von Zwiebelschreck klar, dass die Biberfamilie nicht stört und alle miteinander friedlich leben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfie Donnelly, Sylvia Hitzler

