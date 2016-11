DMAX 22:15 bis 23:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Der Störfaktor USA 2015 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Axel Hillstrand (Himself - Deckhand: Time Bandit) Danny Chiu (Himself - Deckhand: Time Bandit) Sarah Chandler (Herself - Midwife) Jenna Patterson (Herself - Jake's Wife) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12

