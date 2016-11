RTL Plus 20:15 bis 22:05 Show Let's Dance - Das große Finale D 2011 Stereo Merken In 15 Wochen Tanztraining, acht Live-Shows und 11 einstudierten Tänzen haben Maite Kelly und Moritz A. Sachs alles gegeben. Heute kämpfen die zwei besten Tanzpaare um den Titel 'Dancing Star 2011'! Im spannenden Showdown müssen die Finalisten drei Tänze präsentieren: Ihren Lieblingstanz aus allen Shows, einen Tanz, den die Jury auswählt sowie einen 'Freestyle'. Wer behält die Nerven, wer macht eine perfekte Figur und wer punktet bei den Zuschauern? Im glamourösen Showfinale gibt es auch ein Wiedersehen mit allen bereits ausgeschiedenen Stars (Regina Halmich, Kristina Bach, 'Der Checker', Bernd Herzsprung, Tim Lobinger, Liliana Matthäus, Jörn Schlönvoigt sowie Andrea Sawatzki) und ihren Lieblingstänzen. Wer wird 'Dancing Star 2011'? Sylvie van der Vaart und Daniel Hartwich geben am Mittwochabend die spannende Antwort. In der vierköpfigen Jury sitzen Roman Frieling, Harald Glööckler, Motsi Mabuse sowie Joachim Llambi. Maite Kelly hat bis zum großen Finale insgesamt 306 Stunden trainiert, 9 kg abgenommen und 6 Schuhpaare durchtanzt. Jetzt will sie den Titel! Maite Kelly: "Ich versuche immer jeden Tag dankbar sein. Nichts ist selbstverständlich. Jeder Zuschauer der für mich angerufen hat ist Teil meines Erfolges und für ihn will ich gewinnen. Außerdem wünscht sich meine älteste Tochter Agnes (5) den Pokal nach Hause." Moritz A. Sachs hat bis zum Finale rund 320 Stunden trainiert, 12 kg abgenommen und 4 Schuhpaare durchtanzt. Der Gute-Laune-Bär versteht beim Showdown keinen Spaß: Moritz A. Sachs: "Die Show ist wie ein Spiel und Spiele will man gewinnen!" Wer hat am Ende das bessere Ende für sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich, Sylvie van der Vaart Gäste: Gäste: Roman Frieling, Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Joachim Llambi Originaltitel: Let's Dance

