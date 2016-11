Hessen 02:30 bis 03:20 Serien Julia - eine ungewöhnliche Frau Folge: 13 Späte Wahrheit A, D 2000 Untertitel Live TV Merken Max und Heidi Mähr feiern den Wiedereinzug in ihren alten Hof. Außerdem bietet Bürgermeister Martin Reidinger Max die Stelle als Leiter des gemeindeeigenen Bauhofs an, da der bisherige Amtsinhaber in Pension gehen wird: Es scheint sich wirklich alles zum Besten gewendet zu haben. Bei der großen "Wiedersehensfeier" sind auch Julia und Arthur Laubach dabei. Willi Mähr will gerade reiten, als er schwankt und zu Boden fällt. Der Blutbefund führt zu einem völlig unerwarteten und erschütternden Resultat. Inzwischen hat Julia einen Räumungsantrag "Stadtgemeinde Retz gegen Josef Angerer" unterschrieben. Angerer ist seit einigen Monaten arbeitslos und wird nun samt seiner Familie "auf die Straße gesetzt". Das ist durchaus wörtlich zu verstehen: Angerer errichtet ein Zelt auf dem Retzer Hauptplatz, um so auf seine Situation aufmerksam zu machen. Bürgermeister Reidinger findet daraufhin eine Interimslösung. Noch etwas mehr Zündstoff liefert ihm allerdings Heidi Mähr, als sie ausgerechnet ihn bittet, als Knochenmarksspender für ihren Sohn zur Verfügung zu stehen. Genau dieser Umstand führt zu einem schweren Konflikt in der Mährschen Ehe. Immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich ein "Blutfremder" für eine Knochenmarkttransplantation eignet, bei etwa 1:500.000. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Dr. Julia Laubach) Peter Bongartz (Dr. Arthur Laubach) Franz Buchrieser (Bürgermeister) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Hanus Polak Musik: Mischa Krausz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 372 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 177 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 102 Min. The Faculty

SciFi-Film

Tele 5 02:00 bis 03:35

Seit 72 Min.