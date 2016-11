ZDF 01:00 bis 02:25 Krimi Kommissar Beck Mord an Margareta Oberg S 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Paparazzo Gösta Jansson wird ermordet, auf seinem USB-Stick finden sich Fotos von Promis. Wenig später wird Kommissar Becks Vorgesetzte Margareta Oberg Opfer eines Attentats. Es stellt sich heraus, dass Oberg zwei Prominentenfotos aus Janssons Stick an sich genommen hatte. Sie zeigen eine Freundin von ihr, die Politikerin Andrea Lundmark, zusammen mit Erik Gindorf, einem Prediger der ultrakonservativen Sekte "Lots Bruderschaft". Diese Sekte predigt Hass gegen Schwule. Die Bruderschaft hat auch eine Abteilung für die Ausführung von Strafmaßnahmen, die für die Ermordung mehrerer Schwuler im ganzen Land verantwortlich ist. Lundmark gibt zu, mit Gindorf eine Affäre zu haben, was aber auf keinen Fall publik werden darf, um ihre politische Zukunft nicht zu gefährden. Sie gesteht, Oberg einen Deal vorgeschlagen zu haben: die Fotos gegen belastendes Material, mit dem Oberg gegen "Lots Bruderschaft" vorgehen könne. Doch Oberg hatte abgelehnt. Gunvald schleicht sich in "Lots Bruderschaft" ein, um auf eigene Faust zu recherchieren. Ein lebensgefährliches Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Stina Rautelin (Lena Klingström) Ing-Marie Carlsson (Bodil Lettermark) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Ingvar Hirdwall (Grannen) Originaltitel: Beck Regie: Kjell Sundvall Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Rolf Lindström Musik: Anders Bagge, Anders Herrlin, Jennie Löfgren Altersempfehlung: ab 16