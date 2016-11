ZDF 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling D 2016 Nach der Kurzgeschichte "A way of life" Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Erdbeeren im Frühling" warten auf beinharte Pilcher-Fans. Denn die Romanze nach der Kurzgeschichte "A Way of Life" fängt ziemlich lau an. Zoe Moore und Mimie Fiedler als schwarzhaariges Schwiegermonster spielen ihre Figuren nahe an der Karikatur. Zum Glück ergänzt schließlich Gaby Dohm das Ensemble, als Frau, die nach Jahrzehnten ihre alte Liebe wiederfindet. So findet auch dieser Sonntagsfilm mehr Charme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zoe Moore (Lilly Parker) Philipp Danne (Nicholas Hurley) Loretta Stern (Gwyneth Penrose) Gaby Dohm (Grace Turner) Mimi Fiedler (Nora Parker) Pierre Kiwitt (Eric Teague) Hubert Mulzer (David Trewyn) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling Regie: Marco Serafini Drehbuch: Uschi Müller Kamera: Sebastian Wiegärtner Musik: Andreas Weidinger