ZDF 14:35 bis 16:30 Drama Stolz und Vorurteil GB, F, USA 2005 Nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Töchter müssen die Bennets im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann bringen. Da trifft es sich gut, dass ein reicher Junggeselle und sein Freund einen nahe gelegenen Landsitz beziehen. Meisterregisseur Joe Wright verfilmte den beliebten, berühmten und vielgelesenen Klassiker von Jane Austen über eine Liebe mit Hindernissen - mit Keira Knightley in der weiblichen Hauptrolle. Die Bennets müssen gleich fünf Töchter verheiraten. Und weil wohlhabende Gentlemen in der englischen Provinz nicht auf den Bäumen wachsen, sorgt die Nachricht, dass der gutsituierte, aus London stammende Junggeselle Mr. Bingley (Simon Woods) mit seiner Schwester Caroline (Kelly Reilly) und seinem Freund Mr. Darcy (Matthew Mcfadyen) ein nahe gelegenes Landhaus bezogen hat, für große Aufregung. Vor allem Mrs. Bennet drängt ihren Mann, Bingley seine Aufwartung zu machen. Bald kommt es zu ersten Begegnungen und auch einem großen Ball. Die zurückhaltende, besonnene Jane Bennet (Rosamund Pike) kann sich schnell für Mr. Bingley erwärmen. Ihre selbstbewusste Schwester Lizzie (Keira Knightley) dagegen gerät immer wieder mit Mr. Darcy aneinander, der auf sie wie ein aufgeblasener, stets schlecht gelaunter Snob wirkt. Obwohl Mr. Darcy als potentieller zukünftiger Ehemann für Lizzie nicht infrage zu kommen scheint, lehnt sie den Heiratsantrag eines entfernten Cousins namens Mr. Collins (Tom Hollander) ab, der sich jedoch schnell mit einer ihrer Schwestern tröstet. Als Mr. Bingley überstürzt nach London abreist, ohne Jane einen Antrag gemacht zu haben, sieht es für Lizzie so aus, als ob Mr. Darcy hierfür verantwortlich sei, und sie stellt ihn zur Rede. Es braucht seine Zeit, bis Vorurteile und Missverständnisse endgültig ausgeräumt sind, doch dann tritt wie ein schwerer Schatten Lady Catherine de Bourg (Judi Dench), Darcys Tante, zwischen ihn und Lizzie. Eine Verbindung ihres Neffen mit einem einfachen Mädchen vom Lande sieht sie als absolut nicht standesgemäß, und damit unmöglich, an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Elizabeth Bennet) Matthew Macfadyen (Mr. Darcy) Brenda Blethyn (Mrs. Bennet) Donald Sutherland (Mr. Bennet) Rosamund Pike (Jane Bennet) Judi Dench (Lady Catherine de Bourg) Jena Malone (Lydia Bennet) Originaltitel: Pride & Prejudice Regie: Joe Wright Drehbuch: Deborah Moggach Kamera: Roman Osin Musik: Dario Marianelli

