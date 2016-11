ZDF 09:03 bis 09:30 Magazin sonntags Wie wollen wir sterben? D 2016 2016-11-14 12:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken 2014 hat ein deutscher Sterbehilfeverein 75 Menschen in den Freitod in der Schweiz begleitet. Verbirgt sich dahinter Selbstbestimmung oder die Befürchtung, anderen zur Last zu fallen? "sonntags" zeigt Menschen, die sich in einer solch existentiellen Situation am Lebensende befinden, beschreibt die Herausforderung für Ärzte, stellt Menschen vor, die Sterbende begleiten und fragt nach den Grenzen eines selbstbestimmten Todes für eine Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Sahr Originaltitel: sonntags