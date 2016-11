ZDF 06:00 bis 06:05 Magazin Löwenzähnchen Keks auf Kükensuche D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Küken sind verschwunden und Hahn Hugo ist vom Krähen schon ganz heiser. Hund Keks kommt ihm zur Hilfe und macht sich mit seiner Spürnase gleich auf die Suche nach den Kleinen. Keks erfährt, warum Hugo Hahn jeden Morgen kräht und wie er es schafft, auf alle Hühner auf dem Hof aufzupassen. "Löwenzähnchen" ist ein Spross der Sendung "Löwenzahn" und bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Die Sendung spricht besonders Vorschulkinder an. Mit Hund Keks können sie die Natur erkunden. In jeder Folge begegnet der abenteuerlustige Hund vom Bauwagen neuen Tieren und findet neue Freunde. In "Löwenzähnchen" erzählen die Tiere von sich, wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Und zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingslied zum Mitmachen. Auch Hund Keks hat eine Stimme. Sprecher ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Löwenzähnchen - Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour Regie: Manuela Stacke Drehbuch: Paul Schwarz

