Sat.1 03:00 bis 03:40 Krimiserie Criminal Minds Tod liegt in der Luft USA 2009 16:9 HDTV Merken In Annapolis wird ein Anthrax-Anschlag verübt, bei dem viele Menschen sterben. Die Spur führt zu Dr. Nichols, der als Militär-Wissenschaftler in Fort Dietrich mit Anthrax-Sporen gearbeitet hat. Er hat immer vor solchen Anschlägen gewarnt, wurde nicht gehört und schließlich strafversetzt. Er passt genau ins Profil, aber der Probelauf fand in einem Buchladen statt, und der hat nichts mit Dr. Nichols zu tun. Mit einer Kampfmitteleinheit gehen Morgan und Reid in Dr. Nichols' Haus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Miles Anderson (Dr. Nichols) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Oanh Ly Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12

