Sat.1 23:30 bis 01:40 Show The Voice of Germany Blind Audition (8) D 2016 16:9 HDTV Merken "Wie viele Leute bist du?" Die Coaches sind sich sicher - eine solche Stimmvielfalt kann nicht nur aus einer Kehle stammen. Wenn sie sich da mal nicht täuschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber Originaltitel: The Voice of Germany

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 70 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 70 Min.