Sat.1 12:55 bis 15:10 Komödie Urlaubsreif USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Romantic Comedy-Traumpaar Drew Barrymore und Adam Sandler gerät in eine sehr verzwickte Situation: Jim und Lauren sind alleinerziehend und merken gleich nach dem ersten Date, dass aus ihnen nie ein Paar wird. Doch sie laufen sich noch einige Male über den Weg - und landen durch einen dummen Zufall schließlich mit ihren jeweiligen Kindern im selben Hotelzimmer in Südafrika. Dieser Urlaub wird eine echte Herausforderung für die ungleichen Singles und ihre Familien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Jim) Drew Barrymore (Lauren) Kevin Nealon (Eddy) Terry Crews (Nickens) Wendi McLendon-Covey (Jen) Emma Fuhrmann (Espn) Bella Thorne (Hilary) Originaltitel: Blended Regie: Frank Coraci Drehbuch: Ivan Menchell, Claire Sera Kamera: Julio Macat Musik: Rupert Gregson-Williams