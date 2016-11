ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Bella Block Blackout D 2007 2016-11-17 04:55 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Feier des Hamburger Mäzens Bodo Frings zu Ehren eines prominenten US-Autors wird die Literatur-Studentin Saskia in einem Auto im Wald tot aufgefunden. Bei der Lesung waren auch Bella und ihr Partner, Professor Simon Abendroth, anwesend. Am Fundort der Leiche kann sich Bella zwar an die Studentin erinnern, aber sonst an überhaupt nichts mehr. Bella hat einen Blackout. Denn auf der Fahrt zu Frings hatte sie von Simon aus heiterem Himmel erfahren, dass er für ein paar Monate in die USA gehen will, und sich deshalb betrunken. Bellas Handtasche wird im Auto der Toten gefunden. Oberstaatsanwalt Mehlhorn ist drauf und dran, sie vom Dienst zu suspendieren. Bei der Obduktion taucht plötzlich Tanja, die Zwillingsschwester der getöteten Studentin, auf. Bella Block hat nun ein doppeltes Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Rudolf Kowalski (Simon Abendroth) Devid Striesow (Jan Martensen) Johanna Wokalek (Tanja / Saskia) André Hennicke (Bodo Frings) Filip Peeters (Marc Holthausen) Fabian Hinrichs (Malte Preis) Originaltitel: Bella Block Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Kathrin Richter, Ralf Hertwig Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Ralf Wienrich

