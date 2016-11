MDR 20:15 bis 21:45 Reportage Steimles Welt These 96 - Flutschen musses D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Uwe Steimle ist unterwegs und schaut wie immer, ganz im Luther'schen Sinne "dem Volk aufs Maul". Er eröffnet mit seiner Sendung kurzerhand das Reformationsjahr. An die Schlosskirche Wittenberg klebt er seine neue These 96: Flutschen musses!! Er trifft sich in seinem Nagetusch - Hänger im Lutherhof mit Friedrich Schorlemmer. Im Zwiegespräch nähern sie sich dem Luther von heute und bestaunen den Hammer, den Luther zur Befestigung seiner 95 Thesen benutzte. Kräuterfrau Dorle Nebelung in Gommlo in der Dübener Heide ist sich sicher, hätte Luther die basische Wirkung ihrer Kräuterheilkunde befolgt hätten seine Darmträgheit und seine unzähligen Krankheiten ihm nicht so teuflisch zugesetzt. Außerdem trifft Uwe den "Erfinder der Bambina", einen Leitermann und seine Glocke, einen Restaurator im Meißner Dom, den ältesten Softeisverkäufer der Welt und fährt mit Wartburgfreunden im Wartburg auf die Wartburg in Eisenach, denn dort soll Luther ja ziemlich viel gegessen haben. Flutschen musses!! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Steimle Originaltitel: Steimles Welt - Quer durch Mitteldeutschland

