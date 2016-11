MDR 18:05 bis 18:50 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 748 Bestimmung D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Joseph Bernau, ein bekannter Theaterschauspieler, wird mit heftigen Schmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert. Seine ärztliche Betreuung übernimmt Theaterfan Dr. Rolf Kaminski, der Bernau eigentlich als König Lear auf der Bühne sehen wollte. Er diagnostiziert einen unvollständigen Niereninfarkt. Noch am gleichen Abend kommt Bernaus Freund und Schauspielkollege Götz Neumeier in die Klinik und erfährt von der schwerwiegenden Diagnose. Neumeier, der seit Jahren im Schatten von Bernau steht, sieht seine Chance gekommen und will die Rolle des König Lear vorübergehend übernehmen. Es gelingt ihm, den Theaterintendanten davon zu überzeugen. Seinem Freund präsentiert er die Version, vom Intendanten gezwungen worden zu sein. Bernau glaubt ihm kein Wort und so kommt es zum erbitterten Streit zwischen den beiden Männern. Oberschwester Arzu steht keine leichte Aufgabe bevor. Elisabeth Große, eine Schwesternschülerin, ist bereits an drei anderen Krankenhäusern rausgeflogen. Doch weil ihr Vater sich als berühmter und einflussreicher Internist einen Namen gemacht hat, bittet Verwaltungschefin Sarah Marquardt die Oberschwester um das nötige Einfühlungsvermögen und Geduld mit der Schwesternschülerin. Doch Elisabeths unverschämte und trickreiche Art stellt Arzu auf eine harte Geduldsprobe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Mendl (Joseph Bernau) Arnfried Lerche (Götz Neumeier) Nele Schepe (Elisabeth Große) Ella Zirzow (Lisa Schroth) Lutz Gotter (Intendant) Frank Schletter (Taxifahrer) Georg Herberger (Dr. Werner) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: John Delbidge Drehbuch: Thomas Steinke Kamera: Christoph Poppke, Niklas Hoffmann Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia