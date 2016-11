MDR 09:00 bis 09:30 Dokumentation Unser Dorf hat Wochenende aus Reinstädt in Thüringen aus Reinstädt in Thüringen D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn das Lied "Im schönsten Wiesengrunde" irgendwo wirklich zutrifft, dann ist das im Reinstädter Grund. Reingekuschelt in ein Seitental des Saaletals bei Kahla gehören zum namensgebenden Reinstädt noch ein paar kleinere Dörfer: Geunitz, Zweifelbach, Bergern, Beckerskirchof, das ein Einzelgehöft ist und trotzdem ein eigenes Ortsschild hat. Zu Geunitz gehört die Obermühle mit ihrem "Mühlenbürgermeister". Vier Generationen leben hier und bewahren gemeinsam die Mühle und das Anwesen, die seit 400 Jahren in der Familie sind. Gemeinschaft wird ganz groß geschrieben. Ob beim Allwetter-Außenfrühstück in Zweifelbach, wo immer das Bäckerauto mit den frischen Brötchen sehnsüchtig erwartet wird, bei der Jagdgemeinschaft, die jede Trophäe mit einem Horrido-Gesang ehrt, oder beim Garagenfrühschoppen, bei dem ganz nebenbei auch repariert wird, was gerade anliegt. In Geunitz ist Kirmes an diesem Wochenende, mit allem, was zu einer Kirchweih dazugehört. Und dann ist da noch Familie Klapetz, die fünf Pflege- und Gastkinder liebevoll aufwachsen lässt. Und was es mit dem gemalten Reinstädt und Vater Klapetz auf sich hat - das ist in der heutigen Folge zu erleben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Dorf hat Wochenende