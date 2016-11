SAT.1 Emotions 02:25 bis 03:10 Actionserie Dark Blue Schlechte Noten USA 2010 16:9 HDTV Merken Um den Rechtsterroristen Kyle Erikson aufspüren zu können, ermöglichen Dean und Carter Kyles kleinem Bruder, Neal, die Flucht aus dem Gefängnis, in der Hoffnung, dass er sie zu Kyle führt. Auf dem Weg haben sie dann jedoch den magenkranken Sträfling Ray am Hals und müssen feststellen, dass Neal nicht die Absicht hat, sie zu seinem Bruder zu führen. Letztendlich muss ein geplanter Anschlag von Kyle vereitelt werden und so taucht Carter gefährlich tief in die Terrorszene ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Lt. Carter Shaw) Omari Hardwick (Ty Curtis) Logan Marshall-Green (Dean Bendis) Nicki Aycox (Jaimie Allen) Tricia Helfer (Alex Rice) Patrick Fischler (Ray Blake) Eric Ladin (Glenn Fischer) Originaltitel: Dark Blue Regie: Nathan Hope Drehbuch: Doug Jung Kamera: Eagle Egilsson Musik: David Russo, Graeme Revell

