SAT.1 Emotions 23:55 bis 00:15 Comedyserie Will & Grace Beschnittener Jack-Talk USA 2005 Merken Weil Rosario Karen verschwiegen hat, dass Stan immer noch am Leben ist, schmeißt sie die Putzfrau kurzerhand hinaus. Will versucht daraufhin, Karen davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, bestimmte Dinge in ihrem Leben zu ändern, was jedoch auch bei ihm selbst einiges ins Rollen bringt. Indes verkündet Jack, dass er einen sehr bekannten Gast in seiner Talk-Show hat, doch der sagt plötzlich ab und Grace muss für ihn einspringen. Das hat jedoch fatale Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Mathew Botuchis (Dave) Charles C. Stevenson jr. (Smitty) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Gary Janetti Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 71 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 71 Min.