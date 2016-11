SAT.1 Emotions 23:30 bis 23:55 Comedyserie Will & Grace Alles Live USA 2005 Merken Überraschende Neuigkeiten: Karens Gatte Stanley Walker ist am Leben! Er wurde von der Regierung in ein Schutzprogramm aufgenommen. Will versucht alles, um diese Nachricht vor Karen zu verheimlichen, denn sie lebt noch immer in dem Glauben, dass Stanley tot ist. Außerdem macht ihr gerade Malcolm Avancen ... Indes kämpft Grace mit ihrem Gewissen: Sie weiß nicht, ob sie dem Werben ihrer verheirateten, alten Jugendliebe nachgeben oder ob sie ihre Moral siegen lassen soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Alec Baldwin (Malcolm) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: Bill Wrubel Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 174 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 129 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 89 Min.