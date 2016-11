SAT.1 Emotions 18:05 bis 18:50 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Verleugnung USA 2016 2016-11-15 20:15 16:9 HDTV Merken In Kairo wird der US-Bürger Malik Said mit Giftgas getötet. Sein Freund Hank Willis, den er kurz vorher traf, ist verschwunden. Jack und sein Team reisen nach Ägypten, werden dort aber frostig empfangen: Der Vizeminister will, dass die Ermittlungen möglichst unauffällig vonstattengehen. Allerdings erzählt er Jack von einem Einheimischen, der genauso wie Malik zu Tode kam. Auf den ersten Blick verbindet die beiden nichts, doch dann tun sich immer mehr Zusammenhänge auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Anthony Azizi (Vizeminister Arkem Sarkis) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Adam Glass Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16