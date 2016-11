SAT.1 Emotions 11:55 bis 12:40 Krimiserie Cracked Kein Entkommen CDN 2013 2016-11-13 01:00 16:9 HDTV Merken Detective Aiden Black und sein Team untersuchen den Mord an einer Psychatrie-Krankenschwester. Ihre Leiche wurde im Wald neben einem Wohngebiet gefunden. Ist sie Opfer von einem ihrer teilweise gewaltbereiten Patienten geworden? Doch beim Durchkämmen des Wohngebiets entdeckt Aiden eine Spur, die in eine andere Richtung weist: Zwischen einem der Anwohner und der Toten existiert eine Verbindung. Im Haus des Mannes stoßen die Ermittler auf ein Geheimnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Brooke Nevin (Dr. Clara Malone) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Rossif Sutherland (Timothy Lawton) Rachel Wilson (Michelle Calavano) Originaltitel: Cracked Regie: Sudz Sutherland Drehbuch: Patrick Tarr, Ellen Vanstone Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12