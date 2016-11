RTL Passion 19:30 bis 22:05 Komödie Hochzeit - Nein danke! IND 2005 2016-11-19 22:35 20 40 60 80 100 Merken Chefkoch Nick und Radiomoderatorin Ambar sind wie Feuer und Wasser: Seit der notorische Langschläfer nicht zu einem Interview mit der aufgeweckten Quasselstrippe erschienen ist, liefern sie sich per Telefon bissige Wortduelle. Als sie aber nun auf der Hochzeit eines Freundes unverhofft aufeinander treffen, funkt es plötzlich zwischen ihnen. Trotz aller offensichtlichen Gegensätze wollen sie ihrer Liebe eine Chance geben und ziehen spontan zusammen. Nach zwei romantischen Monaten ist Amber schwanger. Nick bekommt es mit der Angst zu tun - und so nimmt das Liebeschaos seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saif Ali Khan (Nikhil "Nick" Arora) Preity Zinta (Ambar "Amby" Malhotra) Arshad Warsi (Ranjan "Ron" Mathur) Tania Zaetta (Cathy R. Mathur) Jugal Hansraj (Jignesh Pandya) Javed Jaffrey (Jaggu) Kunal Vijaykar (Deepan Nair / Debonair) Originaltitel: Salaam Namaste Regie: Siddarth Anand Drehbuch: Siddharth Anand Kamera: Sunil Patel Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani, Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 6