RTL Passion 18:05 bis 18:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken David ist nach der Trennung von Ayla in ein Loch aus Alkohol und Selbstvorwürfen gefallen. Verzweifelt sucht er die Aussprache mit Ayla, doch die bleibt fest: Es ist aus! Mit vernebelten Gedanken kommt David schließlich auf eine riskante Idee, wie er Ayla doch noch zurückgewinnen kann. Doch dieses Vorhaben würde auch Felix mit nach unten ziehen... Nach Rosas Liebesbekenntnis schrillen bei Anni alle Alarmglocken, und sie entzieht sich einer vernünftigen Aussprache. Eine Beziehung ist das Letzte, was sie gerade möchte. Doch Rosa durchschaut den Reflex und bringt Anni zum Nachdenken: Ist da wirklich nicht mehr zwischen den beiden? Als die Lieblingsjeans von Maren nicht mehr passt, nimmt sie das zum Anlass für eine kleine Diät. Alexander und Jonas beschließen mitzuziehen, merken aber schnell, dass ihre Solidarität mit Maren ein hartes Brot ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten