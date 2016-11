RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 Merken Wolfgang hat sich bei seiner wagemutigen Kletteraktion die Schulter verletzt und kann nicht mehr mit vollem Einsatz arbeiten. So bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als Karins Angebot anzunehmen, ihn in der Konditorei zu unterstützen... Ariane ist sehr erleichtert, dass Romy nun regelmäßig zur Therapie geht. Da in ihrem Privatleben wieder alles geregelt scheint, will Ariane sich jetzt verstärkt um ihr berufliches Vorankommen kümmern. Rufus protestiert, da Romy ihre Eltern gerade jetzt beide brauche. Aber Ariane macht ihm klar, dass die Praxis die Existenzgrundlage der ganzen Familie ist. Anna gibt nicht auf und schafft es Ole doch noch zu überreden, Paco Nachhilfestunden in Mathematik zu geben. Als Ole eine Wohnung ganz in der Nähe der Schillerallee findet, freut Anna sich so sehr, dass Kati vermutet, Anna habe sich in Ole verknallt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

