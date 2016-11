kabel eins 02:10 bis 03:15 Reportage Achtung Notaufnahme! Tapfer wie ein Indianer D 2016 16:9 HDTV Merken Das Uniklinikum in Erlangen ist eines der zehn größten Polytrauma-Zentren Deutschlands. Hier versorgen die Ärzte jährlich mehr als 240 Schwerverletzte. Heute wartet Marlon mit seinen Eltern auf Dr. Nina Renner. Der Junge ist beim Spielen auf den Arm gefallen und hat große Schmerzen. Und: In der Unfallklinik Murnau kommt per Heli ein Notfall-Patient mit einer schweren Verletzung am Unterschenkel. Der Mann ist bei Bewusstsein, dennoch muss er sofort in den Schockraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Notaufnahme! Altersempfehlung: ab 6

