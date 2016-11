kabel eins 14:05 bis 16:00 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Mallorca (1) D 2015 16:9 HDTV Merken Diesmal sind Tamme Hankens Fähigkeiten auf Mallorca gefragt. Gemeinsam mit seinem neuen Assistenten Anton besucht er unter anderem ein Gestüt, auf dem die legendären mallorquinischen Pferde gezüchtet werden. Außerdem behandelt der Ostfriese den Hund von Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit geraumer Zeit auf der Ferieninsel lebt. Und auf einer Ranch von Chaume kommen nicht nur die Tiere unter Tammes Hände, es geht für ihn auch an den Herd. Diesmal sind Tamme Hankens Fähigkeiten auf Mallorca gefragt. Gemeinsam mit seinem neuen Assistenten Anton besucht er unter anderem ein Gestüt, auf dem die legendären mallorquinischen Pferde gezüchtet werden. Dort muss Anton lernen, dass der Beruf des Knochenbrechers auch lebensgefährlich sein kann. Außerdem behandelt Tamme den Hund von Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit geraumer Zeit auf der Ferieninsel lebt. Semmelrogge und seine Frau sind sehr engagiert, wenn es um Tiere geht. Auf einem gemeinsamen Roadtrip über die wunderschöne Insel zeigt der Schauspieler dem Ostfriesen das Tierheim, für das sie seit Jahren eintreten und Spenden sammeln. Gemeinsam besuchen sie auch die Ranch von Chaume, einem Pferdeexperten der Extraklasse. Dort behandelt Tamme einige Pferde und hilft beim Kochen einer klassischen Paella, die auf einem Holzfeuer zubereitet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour