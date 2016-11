RTS Deux 22:35 bis 23:35 Sonstiges De Nuremberg à Tokyo F 2016 Stereo Merken En mars 1946, onze juges venus de onze pays différents, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, l'Australie, la Chine et l'Inde, sont réunis à Tokyo pour le " Procès de Tokyo ". Ils doivent juger les criminels de guerre japonais et de hauts responsables comme Hideki Tojo. Le procès de Nuremberg est présidé par quatre juges et ne dure que quelques mois. Celui de Tokyo, lui, va s'étendre sur 960 jours, soit deux ans et demi. Les responsables civils et militaires qui se trouvaient loin du théâtre des opérations sont-ils coupables des atrocités commises par leurs soldats - L'empereur Hirohito doit-il lui aussi être jugé - Et que dire des bombes atomiques américaines qui ont tué des centaines de milliers de civils - L'impérialisme des pays occidentaux n'est-il pas à l'origine de la réaction japonaise - Voici quelques-unes des questions que les juges ont dû poser pour débattre, puis trancher. Ils ont lutté pied à pied pour finalement aboutir à un verdict à la simple majorité, cinq juges émettant un jugement séparé. A la différence du procès de Nuremberg, la vérité de celui de Tokyo est restée cachée. On a longtemps ignoré ce qui se passait entre les juges dans les coulisses du tribunal. Leurs dilemmes, les conflits et les arguments sont enfin racontés dans ce film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Nuremberg à Tokyo

