RTS Deux 17:30 bis 20:20 Sonstiges Football Coupe du monde 2018 Stereo Untertitel Live Merken La Suisse reçoit les Îles Féroé pour son quatrième match qualificatif pour la Coupe du monde FIFA 2018. L'enjeu de cette rencontre, bien que face à un adversaire inférieur, n'en reste pas moins important. Après avoir surpris le champion d'Europe en titre, la Suisse, première de son groupe, devra tenir la cadence imposée par son dauphin portugais qui semble bien décider à assumer son statut de favori après avoir malmené respectivement Andorre (6?0) et les Iles Féroé (6-0). Les Suisses sont d'ailleurs difficilement venus à bout des Andorrans. Le Portugal profitera à coup sûr du moindre faux-pas suisse. La RTS diffusera cette rencontre en direct sur RTS Deux, dès 17h30. Elle sera commentée par Philippe von Burg et Alexandre Comisetti.