RTS Deux 15:00 bis 16:30 Sonstiges Tennis ATP Masters Stereo Untertitel Live Merken Pour la septième année consécutive, le Masters masculin se déroulera à Londres. Cette année, Novak Djokovic et Andy Murray seront les favoris de ce tournoi réunissant les huit joueurs les mieux classés au classement ATP. L'Ecossais est d'ailleurs dans une forme étincelante qui pourrait lui permettre de ravir la place de numéro un mondial à Djokovic, au sommet du classement ATP depuis le 4 juillet 2011. Côté suisse, en l'absence de Federer, les espoirs de victoire suisse reposeront sur les épaules de Stan Wawrinka. En effet, le Vaudois, lauréat de l'US Open, a également validé son ticket pour Londres et aura à c?ur de finir sa saison en beauté en remportant son premier Masters. La RTS diffusera en direct des rencontres de la phase de poule (du lundi au vendredi dès 15h), les deux demi-finales ainsi que la finale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie