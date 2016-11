ZDFinfo 02:50 bis 03:35 Dokumentation Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Hubble war nur der Anfang. Teleskope werden immer leistungsfähiger. Der Mensch späht damit ins Weltall - vorbei an explodierenden Sternen, dunkler Materie - hinein in die dunkle Weite. Der Blick in den Weltraum ist eine Sehnsucht, so alt wie der Mensch selbst. Die zweiteilige Doku beleuchtet besondere Menschen und wegweisende Erfindungen, welche die Mittel der Astronomie immer weiter trieben - bis an die Grenzen des Alls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Kosmos

