ZDFinfo 23:55 bis 00:40 Dokumentation Mysterien des Weltalls Sind wir allein? USA 2010 2016-11-14 16:35 Stereo 16:9 Live TV Merken In dieser Folge der Reihe "Mysterien des Weltalls" arbeiten Wissenschaftler mit modernen Technologien daran, erdähnliche Planeten weit außerhalb unseres Sonnensystems aufzuspüren. Jeder hat schon einmal in den nächtlichen Sternenhimmel geblickt und sich gefragt: Sind wir allein? Die Frage nach außerirdischem Leben ist eines der großen Geheimnisse des Universums. Die Reihe geht diesen und anderen Fragen auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

