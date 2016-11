ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Erfindung? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Hat Gott uns erschaffen oder haben wir Gott erschaffen? Die moderne Wissenschaft hat sich vom Göttlichen nicht abgewandt. Überall sucht sie es: in Affengehirnen, im Virtuellen, im Alltag. Morgan Freeman geht dem uralten Rätsel um die Existenz einer höheren Macht nach. Psychologen haben unter anderem entdeckt, dass der Mensch bei mangelnder Kontrolle dazu neigt, höhere Kräfte wie Schicksal oder Fügung für Geschehnisse verantwortlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

