ZDFinfo 08:20 bis 09:05 Magazin Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern D 2014 Stereo 16:9 Merken Ob Mietwohnung oder Einfamilienhaus, zuhause fühlen sich die Deutschen am wohlsten. Umso schmerzlicher ist es, wenn jemand in diesen privaten Rückzugsort eindringt. Manche werden bei der Wohnungssuche abgezockt oder dürfen ihr eigenes Haus nicht beziehen. Sie werden Opfer von Einbrechern und Trickbetrügern. "Tatort Wohnung" berichtet von Wohnungseinbrüchen, vom Pfusch am Bau, von Trickbetrug und Mietnomaden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tatort Wohnung